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В районе Марьино осенью откроется выставка исторических плакатов
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В районе Марьино осенью откроется выставка исторических плакатов 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Увидеть эксплозию можно будет в детском клубе «Подросток». В работах выставки нашли отражение ключевые события истории Отечества, произошедшие с 1 по 15 сентября в разные годы. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.
— Плакаты готовили все вместе: воспитанники клуба, их родители и педагоги. Уже в процессе работы над плакатами дети узнали много нового и открыли для себя важные события в истории Отечества, — рассказала Стегалина.
Выставка будет доступна с 3 по 8 сентября с 14.00 до 19.00 по адресу: ул. Подольская, д. 25, кв. 1. (еп)
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