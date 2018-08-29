В районе Марьино осенью откроется выставка исторических плакатов

Увидеть эксплозию можно будет в детском клубе «Подросток». В работах выставки нашли отражение ключевые события истории Отечества, произошедшие с 1 по 15 сентября в разные годы. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.

— Плакаты готовили все вместе: воспитанники клуба, их родители и педагоги. Уже в процессе работы над плакатами дети узнали много нового и открыли для себя важные события в истории Отечества, — рассказала Стегалина.

Выставка будет доступна с 3 по 8 сентября с 14.00 до 19.00 по адресу: ул. Подольская, д. 25, кв. 1. (еп)