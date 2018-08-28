Си Цзиньпин направил директиву по охране зрения детей

Пекин, 28 августа / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин направил директиву в отношении эффектных мер, направленных на охрану зрения детей, чтобы «у них было светлое будущее».

Си Цзиньпин в директиве отметил, что в стране наблюдается высокая распространенность миопии /близорукости/ среди учащихся и тенденция к снижению возрастных границ данного заболевания, что не только серьезно сказывается на здоровье детей, но и является серьезным вопросом, затрагивающим будущее страны и китайской нации. Власти должны обратить пристальное внимание на эту проблему и не допускать ее усугубления.

Необходимо выработать комплексные и эффективные планы по профилактике и лечению детской миопии, и правительства всех уровней должны добросовестно претворить их в жизнь, указал Си Цзиньпин.

"Все слои общества должны отреагировать на эту проблему и взяться за дело, чтобы защитить зрение детей", — подчеркнул он.

Си Цзиньпин, обращая пристальное внимание на проблему близорукости среди детей в течение длительного времени, дал определяющее направление дальнейшей работы указание в ответ на опубликованную на днях статью, которая поднимает данную проблему.

Претворяя в жизнь дух директивы Си Цзиньпина, Министерство образования КНР в сотрудничестве с Государственным комитетом по делам здравоохранения и другими ведомствами разработали проект программы по профилактике и контролю близорукости среди детей и подростков, который был обнародован для сбора общественного мнения.

В проекте программы предусматриваются поэтапные цели по профилактике и контролю миопии, а также сформулирована ответственность родителей, учебных заведений и санитарно-медицинских учреждений. Ожидается, что эта программа будет выпущена и внедрена в ближайшее время. -0-