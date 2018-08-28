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В Хорошево-Мневниках детям прочтут «Сказки под сосной»
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В Хорошево-Мневниках детям прочтут «Сказки под сосной» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
На территории памятника природы «Серебряный бор» в Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Сказки под сосной». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— «Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Детям будут прочитаны экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Занятие состоится на детской площадке в четверг, 30 августа, начало в 11.00. Вход для всех желающих свободный.
Фото: ГПБУ «Мосприрода».
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