В Хорошево-Мневниках детям прочтут «Сказки под сосной»

На территории памятника природы «Серебряный бор» в Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Сказки под сосной». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— «Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Детям будут прочитаны экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Занятие состоится на детской площадке в четверг, 30 августа, начало в 11.00. Вход для всех желающих свободный.

Фото: ГПБУ «Мосприрода».