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Новую спортивную площадку в Анадырском проезде откроют турниром по мини-футболу
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Новую спортивную площадку в Анадырском проезде откроют турниром по мини-футболу 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Она появилась этим летом во дворе дома 47, корп. 1 вместо старой и давно требующей ремонта. Площадку «передадут» жителям 29 августа: праздник двора начнется в 16.00.
— Гости праздника смогут обновить площадку: здесь запланированы весёлые старты, подвижные игры для детей и взрослых, соревнования по перетягиванию каната. А завершающим штрихом станет дружеский турнир по мини-футболу, — рассказали в управе Лосиноостровского района.
К участию в мероприятии приглашаются все желающие — программа рассчитана на детей и взрослых. (иб)
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