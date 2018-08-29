Новую спортивную площадку в Анадырском проезде откроют турниром по мини-футболу

Она появилась этим летом во дворе дома 47, корп. 1 вместо старой и давно требующей ремонта. Площадку «передадут» жителям 29 августа: праздник двора начнется в 16.00.

— Гости праздника смогут обновить площадку: здесь запланированы весёлые старты, подвижные игры для детей и взрослых, соревнования по перетягиванию каната. А завершающим штрихом станет дружеский турнир по мини-футболу, — рассказали в управе Лосиноостровского района.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие — программа рассчитана на детей и взрослых. (иб)