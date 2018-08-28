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«Соберем ребенка в школу»: более 50 детей из Отрадного в рамках акции получили рюкзаки и канцтовары
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«Соберем ребенка в школу»: более 50 детей из Отрадного в рамках акции получили рюкзаки и канцтовары 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
На территории Отрадного проходит ежегодная общегородская акция «Соберем ребенка в школу», в рамках которой в субботу, 25 августа, у метро «Отрадное» работал выездной мобильный пункт приема, куда жители и коммерческие структуры района принесли канцелярские товары, рюкзаки и другие необходимые товары. Об этом сообщили в центре социальной помощи семье и детям «Диалог».
— Помимо неравнодушных жителей района активное участие в акции приняли коммерческие структуры, которые работают у нас на территории района: ООО «Инком-недвижимость», ООО " Чайхона», ООО «Салон красоты „Орхидея“, ООО » Комус», ТК «МАЛ», ИП Петрова, ИП Трофимова, ТЦ «Владыкино», — отметили в администрации «Диалога».
Там добавили, что по итогам работы мобильного пункта более 50 детей из малоимущих и многодетных семей получили все необходимые для школы вещи. (ис)
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