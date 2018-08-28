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Как получить сертификат на оплату кружка или спортивной секции
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Как получить сертификат на оплату кружка или спортивной секции 

Клопс.Ru 40 минут назад
Региональные власти рассказали, как оформить сертификат на дополнительное образование для школьников. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе областного правительства.
С 24 августа получить документ могут жители десяти городских округов и двух муниципальных районов региона. Для этого родителям необходимо зарегистрироваться на сайте https://klgd.pfdo.ru/. После в личном кабинете нужно выбрать секцию и заключить договор на оказание услуг. Деньги перечислят именно той организации, которая предоставит выбранную услугу.
"Образовательные организации «ожили», пересмотрели свои кружки и секции, переформатировав их под запрос современного ребёнка. Появились и аддитивные технологии, и моделирование с конструированием. Это позволит нашим детям обучаться по перспективным направлениям", — рассказала глава регионального минобразования Светлана Трусенёва.
Записать родители могут детей в возрасте от пяти до 18 лет. Выбрать можно до трёх секций.
Впервые информация о том, что детям в Калининградской области будут выдавать сертификаты на оплату секций и кружков, появилась в июле 2018 года.
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