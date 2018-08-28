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На Подольской улице пройдут занятия для юных любителей рисования
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На Подольской улице пройдут занятия для юных любителей рисования 

Управа района Марьино 1 час назад
Их организуют и проведут сотрудники детского клуба «Подросток». Информацию о мероприятии предоставила директор клуба Людмила Стегалина.
— Встречи, посвященные изобразительному искусству, проводятся в «Подростке» регулярно в рамках проекта «Приходи играть в наш клуб». Дети с удовольствием участвуют в подобных творческих занятиях, — рассказала Стегалина.
Занятие «Веселый карандаш» пройдет с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Подольская, д. 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. (еп)
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