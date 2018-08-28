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На территории больницы № 64 состоялся праздник прощания с летом
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На территории больницы № 64 состоялся праздник прощания с летом 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
По уже сложившейся в городской клинической больнице № 64 — ГКБ им. Виноградова доброй традиции, в последних числах августа здесь устраивают веселый праздник для детей сотрудников.
И на сей раз ребят собрали сегодня на веселое торжество, чтобы на приятной ноте завершить летние каникулы и пожелать успехов в наступающем учебном ходу.
«По доброй традиции в конце августа, накануне Дня Знаний, мы устраиваем веселый праздник для детей наших сотрудников — конкурсы, веселые состязания, игры и, конечно, подарки к школе. Этот праздник любят и ждут все — и дети, и взрослые!», — рассказала главврач ГКБ Ольга Шарапова.
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