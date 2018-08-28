На территории больницы № 64 состоялся праздник прощания с летом

По уже сложившейся в городской клинической больнице № 64 — ГКБ им. Виноградова доброй традиции, в последних числах августа здесь устраивают веселый праздник для детей сотрудников.

И на сей раз ребят собрали сегодня на веселое торжество, чтобы на приятной ноте завершить летние каникулы и пожелать успехов в наступающем учебном ходу.