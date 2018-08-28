Ещё
Программа «Здравствуй, школа!» состоялась в Богородском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Программа «Здравствуй, школа!» состоялась в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
О школьных традициях и правилах распорядка дня в школе узнали дети в ходе программы.
Тематическое мероприятие «Здравствуй, школа!», посвящённое новому учебному году и Дню Знаний, состоялось в отделении социальной помощи семье и детям филиала «Богородское» центра социального обслуживания «Сокольники». Мероприятие проводилось в рамках реализации программы «Родительская приемная» и ежегодной благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
Для детей и их родителей была подготовлена в этот день интересная программа. Юные жители Богородского познакомились со школьными традициями и правилами распорядка, поиграли в интерактивные игры. Затем на творческом мастер-классе родители с детьми самостоятельно изготовили таблички с расписанием уроков на новый учебный год. Помимо этого все ребята школьного возраста получили наборы со школьно-письменными принадлежностями.
Во второй половине дня дети и родители отправились в народный парк «Янтарная горка». Здесь восемь будущих первоклассников получили рюкзаки и наборы первоклассников. После этого ребята приняли участие в праздничной программе, которую подготовил Досуговый центр «Богородское».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Делать сэндвичи научились школьники Жители Богородского примут участие в окружной акции «Портфель первоклассника» Волонтеров для помощи детям приглашают в Богородском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение