Программа «Здравствуй, школа!» состоялась в Богородском

О школьных традициях и правилах распорядка дня в школе узнали дети в ходе программы.

Тематическое мероприятие «Здравствуй, школа!», посвящённое новому учебному году и Дню Знаний, состоялось в отделении социальной помощи семье и детям филиала «Богородское» центра социального обслуживания «Сокольники». Мероприятие проводилось в рамках реализации программы «Родительская приемная» и ежегодной благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»

Для детей и их родителей была подготовлена в этот день интересная программа. Юные жители Богородского познакомились со школьными традициями и правилами распорядка, поиграли в интерактивные игры. Затем на творческом мастер-классе родители с детьми самостоятельно изготовили таблички с расписанием уроков на новый учебный год. Помимо этого все ребята школьного возраста получили наборы со школьно-письменными принадлежностями.

Во второй половине дня дети и родители отправились в народный парк «Янтарная горка». Здесь восемь будущих первоклассников получили рюкзаки и наборы первоклассников. После этого ребята приняли участие в праздничной программе, которую подготовил Досуговый центр «Богородское».