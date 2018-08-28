Жители Богородского примут участие в окружной акции «Портфель первоклассника»

Благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовим детей к школе!», стартовавшая по всей Москве и в Восточном округе в частности, пройдет до 31 августа.

В ВАО Москвы с 23 августа пройдут районные благотворительные акции, где будет оказана поддержка более 300 семьям. В мероприятиях, организованными Управлением социальной защиты населения Восточного административного округа совместно с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы», уже приняли участие предприниматели и коммерческие организации округа.

Жители Богородского в этот период смогут оказать социальную поддержку остронуждающимся семьям, испытывающим в настоящее время трудности при подготовке детей к новому учебному году.

Товары для школьников принимаются в Богородском с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов, а в субботу с 10:00 до17:00 по адресу: ул. Ивантеевская, д. 13, каб. № 21. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 781-24-27.