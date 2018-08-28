Первый всероссийский конкурс колыбельной песни «Колыбельные для всей семьи» — 2018

Издревле каждая мама пела колыбельную своему ребенку, не только чтобы убаюкать его. Так, через образы и смыслы, наполняющие колыбельные, она знакомила малыша с окружающим миром и его устройством, историей и ценностями родительской семьи и предков. Эпоха потребления диктует свои условия: в мире игрушек и гаджетов многим родителям и детям не хватает простого общения, объятий, уютных вечеров вместе, душевного разговора, тихой песни.

Неудивительно, что современные специалисты используют колыбельные в качестве музыкальной терапии при лечении различных заболеваний в детских больницах и клиниках.

Конкурс объединяет профессиональных музыкантов и любителей. Его задача — популяризировать возрождение традиции пения колыбельных в каждом доме, а также собрать редкие и авторские песни со всей нашей огромной страны, дать им новую жизнь. Лучшие колыбельные войдут в сборники колыбельных Натальи Фаустовой.

В рамках фестиваля «Колыбельные для всей семьи» проводится

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И РОДИТЕЛЕЙ на тему «Колыбельная в век диджитализации»

Пресс-центр ЦДХ с 15 до 17 часов.

Цель круглого стола — с помощью известных психологов, арт-терапевтов, музыкантов, артистов, художников и журналистов обсудить значение и пользу колыбельных песен в безумный век диджитализации. А заодно найти интересные альтернативы смартфону и способы борьбы с зависимостью от гаджетов у детей и подростков.

О чём именно будем говорить:

— О роли колыбельной в картине мира современной семьи.

— Сохранение традиционной культуры в современных семьях.

— Как качественно провести время с ребенком, если у вас есть всего 2 часа в день.

— Как уберечь ребенка от диджитал-зависимости и чем заменить планшет.

Приглашенные эксперты:

Психологи Екатерина Бурмистрова и Жанна Засыпкина, культуролог Анастасия Абрамова, арт-терапевты, педиатры, дефектологи, музтерапевты, фониатр Екатерина Осипенко, специалист по сну Елена Мурадова, певица и музыкальный терапевт Евгения Смольянинова , представители СМИ («Домашний очаг», «Матроны.ру», «Мамсила.ру», телеканал МАМА).

Организатором Фестиваля и конкурса является основанный в 2012 году Международный социокультурный проект Натальи Фаустовой «Колыбельные для всей семьи».

«Миссия проекта — говорит Наталья Фаустова, — возродить культуру исполнения колыбельных песен, как необходимую связь поколений, многостороннее развитие детей и арт-терапию для всех членов семьи, а также, подарить немного домашнего тепла тем детям, которым некому петь колыбельные.

В больницах и детских приютах колыбельные помогают компенсировать отсутствие домашней обстановки и родных рядом. Мы передаём созданные нами книги и диски колыбельных песен подопечным благотворительных фондов и больниц, чтобы вечером каждый ребёнок засыпал с улыбкой, чувствуя уют, защищённость и любовь».

Время, которое мы проводим с детьми, стараясь дать им ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, бесценно. Никакие игрушки, гаджеты, планшеты и развлекательные центры не заменят ребёнку теплого вечера в кругу любящей семьи.

А если в этой семье сохранилась традиция пения колыбельных песен, пронизанных добротой и заботой, ощущение надежного тыла, где тебя любят, прощают и ждут, сохранится у малыша на всю жизнь.

Автор проекта: Наталья Фаустова.

Имеет многолетнюю практику творческой и организаторской работы в музыкальной, фото и дизайнерской сферах. Закончила ВГМУ им. Гнесиных по классу вокала, РЭА им. Плеханова, прошла сертификацию по курсу «Музыкальный терапевт в неврологической практике». Член Союза фотохудожников России и постоянный участник российских и международных фотовыставок.

С 2003 года, после рождения дочери, Наталья Фаустова начала работу над созданием проекта «Колыбельные для всей семьи», который стал не только реализацией певческого таланта, но выражением личной социальной ответственности.