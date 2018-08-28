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Детские лагеря Волгоградской области оштрафовали на 1,2 млн рублей
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Детские лагеря Волгоградской области оштрафовали на 1,2 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Более 1,2 млн рублей штрафов выплатили детские оздоровительные лагеря Волгоградской области за допущенные нарушения санитарных норм и гигиенического режима, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на Роспотребнадзора по региону.
Так, в десятках лагерей были выявлены нарушения санитарных норм, правил гигиены, организации питьевого режима и требований к размещению детей. В нескольких лагерях проверяющие обнаружили некачественные пищевые продукты, в других учреждениях школьников заселяли в помещения, где не был сделан ремонт.
В августе на территории Волгоградской области работали 109 летних лагерей. За месяц в них успели отдохнуть свыше 10 тыс. детей и подростков. По оценкам врачей, 96% юных волгоградцев после смены в лагерях стали крепче и здоровее.
В конце июля Udm-info.ru сообщал, что руководителя лагеря «Волна» в Ижевске оштрафовали на 28 тыс. руб. за то, что в лагере не соблюдались требования закона, в том числе при заключении трудовых договоров, проведении инструктажей, осуществлении контроля за работой сотрудников лагеря и требований в области охраны труда. Ранее в этом лагере произошло массовое отравление детей.
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