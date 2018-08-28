Детские лагеря Волгоградской области оштрафовали на 1,2 млн рублей

Более 1,2 млн рублей штрафов выплатили детские оздоровительные лагеря Волгоградской области за допущенные нарушения санитарных норм и гигиенического режима, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на Роспотребнадзора по региону.

Так, в десятках лагерей были выявлены нарушения санитарных норм, правил гигиены, организации питьевого режима и требований к размещению детей. В нескольких лагерях проверяющие обнаружили некачественные пищевые продукты, в других учреждениях школьников заселяли в помещения, где не был сделан ремонт.

В августе на территории Волгоградской области работали 109 летних лагерей. За месяц в них успели отдохнуть свыше 10 тыс. детей и подростков. По оценкам врачей, 96% юных волгоградцев после смены в лагерях стали крепче и здоровее.