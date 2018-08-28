В ЯНАО пострадавшему от нападения собак ребенку выплатили компенсацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости . Администрация Салехарда выплатила 300 тысяч рублей мальчику, пострадавшему от нападения стаи бездомных собак, сообщает во вторник прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Региональное управление МВД в апреле сообщало о нападении стаи бродячих собак на 8-летнего ребенка, который направлялся на детскую площадку. Мальчик получил множественные укусы и был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы. Позже по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин , однако вскоре представитель ведомства сообщил РИА Новости, что прокуратуре удалось добиться отмены этого решения.

Как пояснили в прокуратуре Ямала, поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на муниципалитет, надзорный орган направил в суд иск о взыскании с администрации Салехарда компенсации причиненного ребенку морального вреда.

"По результатам судебного рассмотрения, требования прокурора были удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 300 тысяч рублей… Денежные средства перечислены ребенку в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее в СК отмечали, что только за 2017 год в Салехарде было зафиксировано не менее десяти фактов обращений в больницы в связи с укусами бродячих собак, в том числе со стороны несовершеннолетних. В свою очередь, в прокуратуре автономного округа подчеркивали, что ряд муниципальных заказчиков на Ямале не обеспечивает должный контроль за исполнением контрактов по отлову и содержанию безнадзорных животных, что, в частности, ведет к хищению бюджетных средств.