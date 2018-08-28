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В ЯНАО пострадавшему от нападения собак ребенку выплатили компенсацию
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В ЯНАО пострадавшему от нападения собак ребенку выплатили компенсацию 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости. Администрация Салехарда выплатила 300 тысяч рублей мальчику, пострадавшему от нападения стаи бездомных собак, сообщает во вторник прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
Региональное управление МВД в апреле сообщало о нападении стаи бродячих собак на 8-летнего ребенка, который направлялся на детскую площадку. Мальчик получил множественные укусы и был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы. Позже по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, однако вскоре представитель ведомства сообщил РИА Новости, что прокуратуре удалось добиться отмены этого решения.
Как пояснили в прокуратуре Ямала, поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на муниципалитет, надзорный орган направил в суд иск о взыскании с администрации Салехарда компенсации причиненного ребенку морального вреда.
"По результатам судебного рассмотрения, требования прокурора были удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 300 тысяч рублей… Денежные средства перечислены ребенку в полном объеме", — говорится в сообщении.
Ранее в СК отмечали, что только за 2017 год в Салехарде было зафиксировано не менее десяти фактов обращений в больницы в связи с укусами бродячих собак, в том числе со стороны несовершеннолетних. В свою очередь, в прокуратуре автономного округа подчеркивали, что ряд муниципальных заказчиков на Ямале не обеспечивает должный контроль за исполнением контрактов по отлову и содержанию безнадзорных животных, что, в частности, ведет к хищению бюджетных средств.
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