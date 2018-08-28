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На стратегической сессии «Лучшее — детям» обсудили проблемы дополнительного образования
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На стратегической сессии «Лучшее — детям» обсудили проблемы дополнительного образования 

Волга Ньюс 56 минут назад
На секции «Внешкольное образование — путь к успеху» обсуждали важность дополнительного образования. Директор лицея авиационного профиля № 135 Сергей Копытин рассказал о системе работы с одаренными детьми, которая практикуется в его учебном заведении.
По словам директора лицея, для обучения талантливых детей талантливыми должны быть и сами педагоги. Для этого нужны люди, которые могут креативно мыслить и вовремя подмечать у учеников те или иные наклонности и способности.
"Согласно исследованиям ученых-генетиков, 70% умственных способностей ребенка — это наследство его предков, — говорит Сергей Копытин. — Если вовремя не выявить одаренность ребенка, не поддержать его, то возможна так называемая ситуация забвения. Необходимо, чтобы дети могли реализовать свои таланты. Тем более одаренные ребята часто бывают рассеянными и несобранными. Организовать правильную работу с ними — прямая задача педагога".
Директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов рассказал участникам форума о деятельности самарской площадки технопарка «Кванториум», расположенной в помещении Самарского машиностроительного колледжа.
По его словам, «Кванториум» рассматривается как ресурсно-методический центр, обеспечивающий обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
А тренер гандбольного клуба «Лада» Надежда Муравьева в своем докладе сделала акцент на важность семейных занятий спортом и физической культурой, так как именно это является залогом здорового поколения.
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