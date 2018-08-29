Ещё
Развлекательную программу проведут на Дубнинской улице
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Развлекательную программу проведут на Дубнинской улице 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Развлекательная программа для горожан будет проведена на Дубнинской улице 9 сентября. Мероприятие пройдет в день выборов мэра столицы на участке избирательной комиссии, находящемся на территории школы № 1383.
— Интересная программа запланирована для взрослых и детей, пришедших с родителями на участок. Аквагрим, мастер-классы и веселые эстафеты ждут горожан, — рассказала сотрудник центра развития талантов «Авангард» Альбина Ромашкова
Мероприятие пройдет по адресу улица Дубнинская, дом 7. Начало в 11.00. Вход свободный. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В детском саду Восточного Дегунина вырастили овощи на собственном огороде В Восточном Дегунине состоялось открытие детской площадки В детском саду на улице 800-летия Москвы прошли праздничные мероприятия ко Дню флага
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино29
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки6
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение