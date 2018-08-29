Развлекательную программу проведут на Дубнинской улице

Развлекательная программа для горожан будет проведена на Дубнинской улице 9 сентября. Мероприятие пройдет в день выборов мэра столицы на участке избирательной комиссии, находящемся на территории школы № 1383.

— Интересная программа запланирована для взрослых и детей, пришедших с родителями на участок. Аквагрим, мастер-классы и веселые эстафеты ждут горожан, — рассказала сотрудник центра развития талантов «Авангард» Альбина Ромашкова

Мероприятие пройдет по адресу улица Дубнинская, дом 7. Начало в 11.00. Вход свободный. (мю)