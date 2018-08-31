Более тысячи деревьев и кустарников высадят в Нагатинском затоне до конца октября

Более тысячи деревьев и кустарников высадят в столичном районе Нагатинский затон осенью по программе благоустройства Южного округа. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Южного административного округа.

«Всего на территории района появятся 43 дерева и 959 кустарников. Подготовительные работы стартуют не ранее 24 сентября, а посадку должны осуществить до 30 октября. После этого рабочие будут ухаживать за саженцами с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. На улицах района теперь будут расти новые экземпляры клена, липы и рябины. Компанию этим деревьям составят кустарники: сирень, кизильник, пузыреплодник и чубушник. Озеленят на территории района ул. Затонная, ул. Судостроительная, ул. Речников, ул. Якорная и Кленовом бульваре», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подобные работы проведут на территории всего Южного округа.