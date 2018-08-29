Последняя дискотека: третья смена детского лагеря завершилась в «Берегине»

Третья смена детского лагеря для ребят из Нагатинского затона подошла к концу в центре социальной помощи «Берегиня» 28 августа.

По традиции на закрытии смены дети потанцевали на дискотеке, получили дипломы за выдающиеся достижения, устроили концерт.

— Самый трогательный момент был, когда дети запустили презентацию с фотографиями и видео эпизодов лагерной жизни, ее смотрели все. Ребята прощались с друг другом, обменивались контактами, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» заведующая отделением дневного пребывания детей и подростков Елена Нестерова

Это была последняя смена детского лагеря в «Берегине», она стартовала 1 августа. В сентябре для ребят, живущих в районе, проведут другие мероприятия, чтобы быть в курсе, следите за нашими новостями.