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Последняя дискотека: третья смена детского лагеря завершилась в «Берегине»
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Последняя дискотека: третья смена детского лагеря завершилась в «Берегине» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Третья смена детского лагеря для ребят из Нагатинского затона подошла к концу в центре социальной помощи «Берегиня» 28 августа.
По традиции на закрытии смены дети потанцевали на дискотеке, получили дипломы за выдающиеся достижения, устроили концерт.
— Самый трогательный момент был, когда дети запустили презентацию с фотографиями и видео эпизодов лагерной жизни, ее смотрели все. Ребята прощались с друг другом, обменивались контактами, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» заведующая отделением дневного пребывания детей и подростков Елена Нестерова.
Это была последняя смена детского лагеря в «Берегине», она стартовала 1 августа. В сентябре для ребят, живущих в районе, проведут другие мероприятия, чтобы быть в курсе, следите за нашими новостями.
Управа района Нагатинский затон: последние новости
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