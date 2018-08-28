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На 7 млн рублей оштрафованы детские оздоровительные лагеря Краснодарского края за нарушения
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На 7 млн рублей оштрафованы детские оздоровительные лагеря Краснодарского края за нарушения 

Новая Кубань 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае в этом году услуги по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних предоставляли 1315 организаций.
Всего за 4 смены в регионе побывали более 275 тысяч детей. Стоит отметить, что большая часть отдыхающих — дети из других регионов России более 128 тысяч детей.
Стоит отметить, что этой сфере а регионе уделяется особое внимание в аспекте качества предоставляемых услуг.
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в ходе летней оздоровительной кампании проведена проверка 969 организаций отдыха детей и их оздоровления.
Специалисты мониторили качество питания, соблюдение безопасности, условия размещения, организацию водоснабжения и другие показатели.
Были проведены лабораторные исследования более 5 тысяч проб готовых блюд, более 4 тысяч проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, более 2 тысяч проб воды бассейнов и открытых водоемов, задействованных для организации купания детей.
В итоге в работе детских оздоровительных лагерей выявили нарушения. Одному из фактов уделено особое внимание: организованную группу детей завезли в здавницу, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям и была закрыта по решению суда.
— В отношении ответственных лиц приняты меры административного воздействия, наложено административных штрафов на сумму более 7 млн рублей. — Сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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