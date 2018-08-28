Хирурги провели успешную операцию по реконструкции большого пальца ребенка

Малыш с врожденной аномалией поступил в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Филатова.

В городской клинической больнице хирурги провели непростую операцию ребенку по реконструкции большого пальца на правой руке.

Малыш с врожденной аномалией поступил в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Филатова.

Благодаря хорошей работе враче, операция прошла успешно и детские хирурги смогли реконструировать недостающую конечность. После операции руку ребенка зафиксировали гипсом. С помощью поллицизации удалось в один этап восстановить палец пациента с минимальными затратами с его стороны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Также известно, что операцию проводил заведующий пластической и реконструктивной микрохирургии отделением Александр Александров

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