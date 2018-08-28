Ещё
Хирурги провели успешную операцию по реконструкции большого пальца ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Хирурги провели успешную операцию по реконструкции большого пальца ребенка 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Малыш с врожденной аномалией поступил в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Филатова.
В городской клинической больнице хирурги провели непростую операцию ребенку по реконструкции большого пальца на правой руке.
Малыш с врожденной аномалией поступил в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Филатова.
Благодаря хорошей работе враче, операция прошла успешно и детские хирурги смогли реконструировать недостающую конечность. После операции руку ребенка зафиксировали гипсом. С помощью поллицизации удалось в один этап восстановить палец пациента с минимальными затратами с его стороны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Также известно, что операцию проводил заведующий пластической и реконструктивной микрохирургии отделением Александр Александров.
Совсем недавно московскими врачами была спасена девочка с синдромом Лайелла (далее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Следственный комитет выяснил обстоятельства смерти 14-летней девочки в центре Москвы Акция: готовимся к школе все вместе Нагрузку подскажет доктор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение