В Мурманске пройдет акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!» 

13 октября 2018 года в Легкоатлетическом манеже (г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д. 6) в очередной раз в рамках областной Спартакиады пенсионеров пройдет полюбившаяся многим Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!». Данная акция направлена на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
К участию в Акции приглашаются команды в следующих составах:
1. Бабушка и ребенок (5-7 лет)
2. Дедушка и ребенок (5-7 лет)
3. Бабушка, дедушка и ребенок
Тестирование выполняется парами (ребенок и бабушка или ребенок и дедушка) и тройками (ребенок, бабушка и дедушка).
Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО:
— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи — см);
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты);
— поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту);
— прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети)
Программа мероприятия:
10:30-11:30 — регистрация участников;
11:30 — подвижные игры;
12:00 — церемония открытия;
12:20 — разминка участников;
12:30 — выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
15:00 — подведение итогов Акции, награждение участников.
Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами Комитета.
Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО