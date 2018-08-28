В Мурманске пройдет акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»

13 октября 2018 года в Легкоатлетическом манеже (г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д. 6) в очередной раз в рамках областной Спартакиады пенсионеров пройдет полюбившаяся многим Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!». Данная акция направлена на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

К участию в Акции приглашаются команды в следующих составах:

1. Бабушка и ребенок (5-7 лет)

2. Дедушка и ребенок (5-7 лет)

3. Бабушка, дедушка и ребенок

Тестирование выполняется парами (ребенок и бабушка или ребенок и дедушка) и тройками (ребенок, бабушка и дедушка).

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО:

— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи — см);

— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты);

— поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту);

— прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети)

Программа мероприятия:

10:30-11:30 — регистрация участников;

11:30 — подвижные игры;

12:00 — церемония открытия;

12:20 — разминка участников;

12:30 — выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

15:00 — подведение итогов Акции, награждение участников.

Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами Комитета.

Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО