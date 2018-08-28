Ещё
В Мурманске пройдет акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Мурманске пройдет акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!» 

Советский спорт 18 минут назад
13 октября 2018 года в Легкоатлетическом манеже (г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д. 6) в очередной раз в рамках областной Спартакиады пенсионеров пройдет полюбившаяся многим Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!». Данная акция направлена на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
К участию в Акции приглашаются команды в следующих составах:
1. Бабушка и ребенок (5-7 лет)
2. Дедушка и ребенок (5-7 лет)
3. Бабушка, дедушка и ребенок
Тестирование выполняется парами (ребенок и бабушка или ребенок и  дедушка) и тройками (ребенок, бабушка и дедушка).
Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО:
— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи — см);
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты);
— поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту);
— прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети)
Программа мероприятия:
10:30-11:30 — регистрация участников;
11:30 — подвижные игры;
12:00 — церемония открытия;
12:20 — разминка участников;
12:30 — выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
15:00 — подведение итогов Акции, награждение участников.
Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами Комитета.
Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО
Советский спорт: последние новости
Защитник «Балтики»: Для Калининграда приезд «Локомотива» станет праздником Илья Ковальчук: Планирую записать сольный альбом Елагин возвращается на "Матч ТВ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение