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Спектакль «Сновидения» покажут не Ленинградке
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Спектакль «Сновидения» покажут не Ленинградке 

Управа района Аэропорт города Москвы 12 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте 8 сентября состоится премьера нового интерактивного спектакля для малышей «Сновидения».
— Это коллекция сказочных историй, которую бережно собирает театр «Студия Т». В основе каждого сюжета — сны, которые приснились детям авторов спектакля, — пояснила Шарова. — А юные зрители дополнят чудесную коллекцию своими снами, которые нарисуют прямо во время спектакля.
Спектакль начнется в 17.00 по адресу: Ленинградском проспекте, дом 15, строение 11. (ск)
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