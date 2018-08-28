Спектакль «Сновидения» покажут не Ленинградке

В Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте 8 сентября состоится премьера нового интерактивного спектакля для малышей «Сновидения».

— Это коллекция сказочных историй, которую бережно собирает театр «Студия Т». В основе каждого сюжета — сны, которые приснились детям авторов спектакля, — пояснила Шарова. — А юные зрители дополнят чудесную коллекцию своими снами, которые нарисуют прямо во время спектакля.

Спектакль начнется в 17.00 по адресу: Ленинградском проспекте, дом 15, строение 11. (ск)