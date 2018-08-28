В Карачаево-Черкесии создадут центр по выявлению и поддержке одаренных детей

ЧЕРКЕССК, 28 августа. / ТАСС /. Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей в области науки, искусства и спорта планируют создать в Карачаево-Черкесии в рамках сотрудничества с образовательным фондом «Талант и успех». Соответствующее соглашение подписали во вторник в Сочи премьер-министр республики Аслан Озов и руководитель фонда Елена Шмелева , сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи республики. Основным предметом соглашения является создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в КЧР", — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что стороны планируют совместно совершенствовать и повышать эффективность работы с талантливыми детьми и молодежью.

Образовательный фонд «Талант и успех» — учредитель центра «Сириус», открытого на базе олимпийских объектов в Сочи по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача «Сириуса» — выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.