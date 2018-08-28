В районе Ховрино пройдет выставка рисунков и прикладного творчества «Как прекрасен этот мир»

Выставка рисунков будет проходить по адресу: ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1. Организатором выступил АНО «Культурно-оздоровительный центр „Зазеркалье“ (творческая мастерская „Вдохновение“).

Выставка проводится с целью развития детского творчества и раскрытия способностей каждого ребенка. Разноцветная палитра красок, используемая для рисунка, не оставит творчество ребят без внимания, сложно пройти мимо и не заметить такую красоту. Теперь юные художники с нетерпением ждут похвалу и одобрение. В своих работах дети сумели показать всю красоту окружающего их мира.

Эта выставка — настоящая карусель, объединенная в одно целое неземной фантазией авторов — детей, живущих с мечтой о красоте, добре и радости.

Все желающие могут посетить выставку.