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В районе Ховрино пройдет выставка рисунков и прикладного творчества «Как прекрасен этот мир»
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В районе Ховрино пройдет выставка рисунков и прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Выставка рисунков будет проходить по адресу: ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1. Организатором выступил АНО «Культурно-оздоровительный центр „Зазеркалье“ (творческая мастерская „Вдохновение“).
Выставка проводится с целью развития детского творчества и раскрытия способностей каждого ребенка. Разноцветная палитра красок, используемая для рисунка, не оставит творчество ребят без внимания, сложно пройти мимо и не заметить такую красоту. Теперь юные художники с нетерпением ждут похвалу и одобрение. В своих работах дети сумели показать всю красоту окружающего их мира.
Эта выставка — настоящая карусель, объединенная в одно целое неземной фантазией авторов — детей, живущих с мечтой о красоте, добре и радости.
Все желающие могут посетить выставку.
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