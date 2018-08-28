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В Адыгее построят пять детсадов на 1,2 тыс. мест
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В Адыгее построят пять детсадов на 1,2 тыс. мест 

ТАСС 2 часа назад
МАЙКОП, 28 августа. /ТАСС/. Адыгея направит порядка 1 млрд рублей на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях республики в 2018-2019 годах, в ближайшие два года будет построено пять детских садов, сообщил во вторник на республиканском августовском педагогическом совещании работников образования в Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В 2018-2019 годах при поддержке федерального бюджета будут построены здания для пяти дошкольных образовательных организаций на 1,2 тыс. мест. Общая сумма вложений составит около 1 млрд рублей", — сказал он.
Очередность в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет в регионе ликвидирована. Строительство новых детских садов позволит властям республики выполнить поручение президента РФ по обеспечению местами малышей в возрасте до трех лет, пояснил Кумпилов.
"И эта работа в республике началась. Благодаря средствам, выделенным по распоряжению президента РФ на сумму более 65 млн рублей, к 1 сентября завершен капитальный ремонт здания детского сада в Майкопе. Близится к окончанию и реконструкция здания и благоустройство территории детского сада в хуторе Северо-Восточные сады Майкопского района", — добавил руководитель республики.
Как прокомментировали ТАСС в министерстве образования и науки республики, сейчас мест в яслях ожидают более 5 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, более 1,9 тыс. — дети в возрасте от полутора до трех лет. Детские сады появятся в населенных пунктах, где существует наибольшая потребность в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях. В Тахтамукайском районе это поселки Энем и Яблоновский, в Майкопском районе — поселок Тульский, в Гиагинском районе — станица Дондуковская, в пригороде Майкопа — станица Ханская.
Сегодня в республике 126 детских садов.
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