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В Белой Калитве открылся детский сад на 220 мест
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В Белой Калитве открылся детский сад на 220 мест 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: rostov.er.ru
В Белой Калитве накануне, 28 августа, открыли новый детский сад с названием «Садко». В нем будет работать 12 групп, всего учреждение сможет воспитывать 220 детей.
«Создание наилучших условий для воспитания и развития наших детей, обеспечение равных стартовых возможностей независимо от их места жительства и социального статуса — важнейший приоритет социальной политики правительства Ростовской области», — отметила на церемонии открытия министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.
В строительство детского сада вложили 260 млн руб, в оснащение — еще 17 млн руб. В учреждении есть не только новая мебель и развивающее оборудование, но и современное кухонное и технологическое оборудование. В медблоке есть бактерицидные лампы, весы, кушетки. Также в детском саду есть музыкальные и спортивные залы, кабинет психолога. Для того, чтобы в зимнее время года было тепло, рядом работает автономная котельная.
С начала года в донском регионе создано 1 648 дошкольных мест путем строительства восьми новых детских садов. В Белой Калитве сейчас строятся еще два детских сада.
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