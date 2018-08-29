В Белой Калитве открылся детский сад на 220 мест

В Белой Калитве накануне, 28 августа, открыли новый детский сад с названием «Садко». В нем будет работать 12 групп, всего учреждение сможет воспитывать 220 детей.

«Создание наилучших условий для воспитания и развития наших детей, обеспечение равных стартовых возможностей независимо от их места жительства и социального статуса — важнейший приоритет социальной политики правительства Ростовской области», — отметила на церемонии открытия министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина

В строительство детского сада вложили 260 млн руб, в оснащение — еще 17 млн руб. В учреждении есть не только новая мебель и развивающее оборудование, но и современное кухонное и технологическое оборудование. В медблоке есть бактерицидные лампы, весы, кушетки. Также в детском саду есть музыкальные и спортивные залы, кабинет психолога. Для того, чтобы в зимнее время года было тепло, рядом работает автономная котельная.

С начала года в донском регионе создано 1 648 дошкольных мест путем строительства восьми новых детских садов. В Белой Калитве сейчас строятся еще два детских сада.