В детской библиотеке им. Агнии Барто устроили для юных читателей киновечеринку

В детской библиотеке 3 178 — культурном центре им. Агнии Барто провели для юных читателей «Ночь кино» в форме увлекательной вечеринки с играми и квестами.

На днях, 25 августа, в библиотеке им. Агнии Барто для гостей была организована киновечеринка: пока дети играли в мульт-лото и другие настольные игры, родители и старшие сестры-братья проходилит квест, а кто-то увлекся изучением законов и традиций юных пионеров.

А еще все вместе поучаствовали в семейной игре «Угадай мелодию». В общем, праздник кино удался.