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В детской библиотеке им. Агнии Барто устроили для юных читателей киновечеринку
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В детской библиотеке им. Агнии Барто устроили для юных читателей киновечеринку 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В детской библиотеке 3 178 — культурном центре им. Агнии Барто провели для юных читателей «Ночь кино» в форме увлекательной вечеринки с играми и квестами.
На днях, 25 августа, в библиотеке им. Агнии Барто для гостей была организована киновечеринка: пока дети играли в мульт-лото и другие настольные игры, родители и старшие сестры-братья проходилит квест, а кто-то увлекся изучением законов и традиций юных пионеров.
А еще все вместе поучаствовали в семейной игре «Угадай мелодию». В общем, праздник кино удался.
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