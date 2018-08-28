Ещё
Благоустройство завершили на территории детского сада в районе Арбат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Благоустройство завершили на территории детского сада в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» 25 августа завершили работы по благоустройству детского сада образовательного комплекса «Школа №1331».
— На территории учреждения специалисты установили игровые комплексы, полностью поменяли кирпичный забор, окружающий здание и двор. Кроме того, для наших ребят поставили четыре навеса, которые нужны, чтобы укрыть их от дождя или палящего солнца, — поделилась деталями заместитель директора ГБУ «Жилищник» по благоустройству Елена Мельникова.
Она уточнила, что детский сад находится по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 18-20.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Праздник в честь Дня российского кино проведут в Красносельском районе Спортивный праздник пройдет в День города в Тверском районе Горожан пригласили поучаствовать в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Самые тошнотворные фильмы в истории кино2
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Съёмки, закончившиеся смертями7
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение