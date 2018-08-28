Благоустройство завершили на территории детского сада в районе Арбат

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» 25 августа завершили работы по благоустройству детского сада образовательного комплекса «Школа №1331».

— На территории учреждения специалисты установили игровые комплексы, полностью поменяли кирпичный забор, окружающий здание и двор. Кроме того, для наших ребят поставили четыре навеса, которые нужны, чтобы укрыть их от дождя или палящего солнца, — поделилась деталями заместитель директора ГБУ «Жилищник» по благоустройству Елена Мельникова

Она уточнила, что детский сад находится по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 18-20.