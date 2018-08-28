Что изменит госпрограмма для подготовки нянь и открытия домашних яслей

Минтруд собирается ликвидировать очереди в ясли созданием домашних дошкольных групп и подготовкой нянечек. Пока инициатива выглядит туманной и фантастической.

Родители знают: если устроить трехлетнего малыша в детсад еще можно, то с младенцем это почти нереально. Ясельные группы в российских детсадах практически повсеместно вымерли как класс, у мам нет другого выбора, как сидеть с ребенком, пока ему не стукнет три года, и ждать очереди.

Минтруд разрабатывает федеральный проект «Создание яслей — содействие занятости женщин». Он предполагает создание домашних дошкольных групп и обучение нянь. Домашним яслям дадут зеленый свет, на создание групп для самых маленьких выделят гранты, их раздадут 9 тысячам женщин, а 150 тысяч женщин обучат присмотру и уходу за маленькими детьми.

На подготовку специалистов планируют выделить почти 8 млрд рублей из федерального бюджета и 3,4 млрд — из региональных, на гранты — 5,8 млрд и 2,5 млрд соответственно. Все это к концу 2024 года. Неужели заживем, как в СССР, когда родители имели возможность отдавать детей чуть ли не после рождения в ясли и работать? Эксперты сомневаются.

— Инициатива выглядит немного странной, — говорит Кирилл Дружинин , координатор проекта «Российским детям — доступное дошкольное образование». — У нас уже есть домашние детские сады. Уже несколько лет назад родители могут организовать детский сад у себя дома: присматривать за своим ребенком, взять еще нескольких и получать за это зарплату.

Правда, достойным дошкольным образованием это назвать сложно. Все-таки обычный родитель — не специалист в вопросах дошкольного образования, не настоящий воспитатель.

Проблема яслей, по словам Дружинина, действительно актуальна. Они стали исчезать после подписания «майских указов» Владимира Путина в 2012 году. Этим местами тогда жертвовали, чтобы выполнить приказ и обеспечить местами всех детей от 3 до 7 лет. В итоге и приказ не выполнили, и ясли потеряли.

— Это предложение не решит проблему воспитания и образования детей, — рассуждает Дружинин. — Никакого образования и воспитания родитель дать не может — это просто присмотр и уход без реализации других прав ребенка. И с точки зрения экономики дешевле построить новый детсад, чем нанять няню для двух-трех человек, оплатить ей образование и выплачивать ей зарплату. Нужно создавать места в государственных детсадах и помогать частным детским садам. Была же идея государственного сертификата, который предполагал одинаковую сумму бюджетных денег на услуги государственных и частных детсадов. Эта тема уже забылась, и в этом направлении ничего не сделано.

Да и кому будут доступны «частные» няни и дошкольные группы? Вряд ли у их услуг будет такая же цена, как в государственных учреждениях — три-пять тысяч рублей в месяц.