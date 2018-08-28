«Наш город — одна большая семья»: дубненцы провели благотворительную акцию к 1 сентября

День знаний должен стать праздником для всех, в этом уверены жители Дубны. Они устроили благотворительную акцию для семей, у которых нет денег, чтобы подготовить своих детей к школе. В акции участвуют и предприниматели, и обычные горожане.

13-летняя Арина Соболева выбирает тетради покрасивее — такие, какие самой нравятся, хотя покупает не для себя, а для нуждающихся в помощи сверстников. Девочка тратит на это свои карманные деньги. Несколько тетрадок и ручек — ее взнос в акцию «Первое сентября — праздник для всех!».

«Это не так дорого — купить две-три дополнительные тетрадки за 20-30 рублей и помочь им. Я думаю, что это очень важно для нашего города. Наш город — одна большая семья и мы должны стоять друг за друга», — уверена Арина.

Вся Дубна собирает канцелярские принадлежности для школьников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию — для тех, кто нуждается в финансовой помощи. Благотворительная акция стартовала 1 августа и продлится месяц. Целые классы становятся ее участниками.

«Радость получает не только тот ребенок, которому подарили что-то, — говорит учительница школы № 1 Татьяна Кравченко , — удовлетворение от того, что стал сопричастным к этому счастью, становится частью жизни и тех детей, которые подарили этот подарок. В этом случае они растут детьми благородными, отзывчивыми».

Источник фото: телеканал «360»

Участники акции покупают все подряд: от карандашей и ручек до пеналов и рюкзаков. Для того, чтобы собрать ребенка в школу, родителям с каждым годом требуется тратить все больше денег. В среднем по области покупка только канцелярских принадлежностей к началу учебного года обходится в полторы-две тысячи рублей, плюс около восьми тысяч рублей за школьную и спортивную формы. В этом году в списке нуждающихся — 54 ребенка от 7 до 17 лет, среди них есть и студенты техникума, и первоклассники.

Восемь магазинов в разных частях города участвуют в акции. В течение месяца сотрудники предлагают каждому посетителю купить канцелярию для детей из малообеспеченных семей. Все подарки хранятся в специальных контейнерах.

«Многие наши покупатели постоянные уже знают об этой акции, — рассказывает директор магазина Елена Сизова. — Сами интересуются каждый год, будет ли она проходить. И в этом году многие покупатели заранее начали — до того, как нам объявили акцию, уже начали собирать подарки для детей, зная, что эта акция будет».

Накануне Дня знаний купленные в рамках акции канцелярские принадлежности будут переданы из магазинов в социальную службу Дубны. Там сформируют комплекты для каждого из детей. Вручение подарков запланировано на первый день нового учебного года.