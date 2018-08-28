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«Сказки под сосной» прочтут в парке «Кузьминки-Люблино»
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«Сказки под сосной» прочтут в парке «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Эколого-просветительская встреча «Сказки под сосной» состоится в среду, 29 августа, на природной территории «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— Для самых маленьких посетителей парка состоится чтение экологических сказок на свежем воздухе. Дети смогут узнать много нового и интересного, а также изучить природу парка, — уточнила пресс-секретарь «Мосприроды» Мария Антонова.
Встреча начнется в 12.00. Мероприятие ориентировано на детей от трех лет.
Необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93. Участников ждут по адресу улица Кузьминская, дом 10. (ис)
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