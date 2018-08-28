«Сказки под сосной» прочтут в парке «Кузьминки-Люблино»

Эколого-просветительская встреча «Сказки под сосной» состоится в среду, 29 августа, на природной территории «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Для самых маленьких посетителей парка состоится чтение экологических сказок на свежем воздухе. Дети смогут узнать много нового и интересного, а также изучить природу парка, — уточнила пресс-секретарь «Мосприроды» Мария Антонова

Встреча начнется в 12.00. Мероприятие ориентировано на детей от трех лет.

Необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 377-35-93. Участников ждут по адресу улица Кузьминская, дом 10. (ис)