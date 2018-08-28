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Школьную форму, канцелярские принадлежности принесли волонтеры в 11 тысяч семей Вологодчины
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Школьную форму, канцелярские принадлежности принесли волонтеры в 11 тысяч семей Вологодчины 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Акция «Добровольцы — детям» проходит по всей Вологодской области. К ней уже присоединилось более 150 тысяч человек. Сегодня в преддверии дня знаний волонтеры и благотворители устроили для детей еще один праздник.
Участники мероприятия собрались в территориальном центре социальной помощи семье и детям Вологды. Здесь маленькие вологжане, чьи семьи находятся в трудном материальном положении, получили подарки — школьную форму и канцелярские наборы к новому учебному году.
Акция «Добровольцы детям» проходит в регионе с 15 мая по 15 сентября. За это время удалось помочь более 11 тысяч семей.
«В этом году в акции на территории области приняли участие более 150 тысяч человек, в корпоративном волонтерстве были задействованы более 200 организаций, В ходе благотворительной акции удалось собрать более 3 млн рублей. В результате помощь получили более 11 тысяч семей», — рассказала начальник Департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.
Вологодская область участвует в этой акции ежегодно. Успехи вологжан в разные годы отмечали и на федеральном уровне. Каждый год к проекту присоединяются множество участников. А сама акция обновляется. Так, в 2018 году в области успешно реализуется наставничество. Одним из первых к этому проекту присоединился Губернатор области Олег Кувшинников, который стал наставником ребенка-сироты.
По итогам работы в 2018 году определят лучших добровольцев в 10 номинациях, некоторые из них смогут поучаствовать в федеральном этапе акции.
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