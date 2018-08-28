В детских санаториях Минобороны России завершена летняя оздоровительная кампания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В Евпаторийский военном детском клиническом санатории имени Е. П. Глинки и Центральном военном детском санатории Министерства обороны Российской Федерации в Пятигорске закончилась летняя оздоровительная кампания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в довузовских образовательных учреждениях Минобороны России. Оздоровление прошли 322 ребенка.

Наряду с санаторно-курортным лечением для детей регулярно проводились мероприятия, ориентированные на патриотическое воспитание, экскурсии по достопримечательным местам, концерты художественной самодеятельности и спортивные состязания.

Ребята активно участвовали в соревнованиях, в том числе в турнире по пляжному футболу, победители которого были направлены на первенство в международный детский центр «Артек», где заняли первое место.