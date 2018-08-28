Детей в Молдове без прививки от кори не пустят в школу

Борьба с вирусом. В Молдове проходит вакцинация против кори. Вспышку болезни зафиксировали на юге страны, уже 140 случаев заражения. Минздрав принял решение — непривитых детей не пустят в школы и детские сады, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка

Еми Гуцану с мамой готовится к школе. Первым делом идут не за тетрадками, а в поликлинику делать прививку от кори. Без вакцинации на уроки ребенка не пустят. «Мы все прививки делаем. Я верю, что они эффективны. Это уже вторая вакцинация от кори. Первую сделали, когда ей был год. Переносит хорошо. Ни температуры, ничего. У нас в стране много вирусов, прививка — это необходимость», — говорит жительница Кишинева Наталья Гуцану.

Накануне учебного года работы у врачей прибавилось. Например, лишь в поликлинике ежедневно вакцинируют до 30 детей. Приходят даже те, кто раньше отказывался прививаться. «Прививка на 97% гарантирует, что ребенок не заболеет. Но даже если заболеет, то болезнь будет проходить в легкой форме. С течением жизни иммунитет понемногу снижается. Чтобы он совсем не снизился, добавляется по одной дозе. В годик ребенок получает вакцину, а уже в шесть-семь получается ревакцинация», — пояснила медсестра Виктория Яровой.

Вспышка кори на юге страны напугала многих родителей. Вирус пришел в Молдову из соседней Украины. Чтобы не допустить распространение инфекции, на таможенных постах введены повышенные меры безопасности. Всех въезжающих в страну детей осматривают врачи и таможенники.

«Обращаем внимание на симптомы заболевания, делаем медицинский осмотр. Спрашиваем у родителей, вакцинированы ли дети. Каждому ребенку меряем температуру. При наличии всех симптомов вызываем скорую помощь», — рассказал глава медицинского отдела пограничной полиции Паланки Мариус Баля.

Из-за вспышки кори в Молдове объявлен оранжевый код опасности. Несмотря на это, врачи уверяют, что об эпидемии говорить пока рано.

Отметим, что уровень вакцинации от кори в Молдове за 10 лет снизился на 10%. Первичную вакцинацию делают 87% детей.

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