В Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции 

В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Установлено, что жительница Новоалександровска несколько раз обращалась за медицинской помощью в Новоалександровскую районную и Краевую детскую клиническую больницы. Врачи оказали ребёнку помощь, но 28 июня он скончался.
По данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате инфекции.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели дело по факту смерти пациента в больнице.