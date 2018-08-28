В Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции

В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России

Установлено, что жительница Новоалександровска несколько раз обращалась за медицинской помощью в Новоалександровскую районную и Краевую детскую клиническую больницы. Врачи оказали ребёнку помощь, но 28 июня он скончался.

По данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате инфекции.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели дело по факту смерти пациента в больнице.