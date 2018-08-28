«Неоткрытые острова» организуют день открытых дверей

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» района Митино приглашает в понедельник, 3 сентября, всех желающих на день открытых дверей. Гости пообщаются с педагогами, узнают, какие творческие и спортивные объединения работают во Дворце. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Наши педагоги окажут помощь в электронной регистрации детей в объединения «Неоткрытых островов», — пояснила Анфиса Кудрявцева. — У нас действуют художественные, вокальные, фольклорные и театральные студии, кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, изучению английского языка, секции по каратэ и шахматам, группы раннего развития малышей.

День открытых дверей пройдет по адресу: Ангелов переулок, дом 2, корпус 2. Всех желающих ждут с 12.00 до 18.00.

Фото: Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».