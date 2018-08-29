СК возбудил дело об истязании шестилетнего мальчика в Вологде

ТАСС , 28 августа. Следователи в Вологодской области возбудили дела по факту истязания шестилетнего мальчика и халатности должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации Вологды, допустивших причинение вреда ребенку. Об этом сообщили ТАСС во вторник в областном следственном управлении.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации города Вологды, что привело к побоям шестилетнего мальчика", — сказал собеседник агентства. Наказание за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 10 августа в областную детскую клиническую больницу доставили избитого ребенка, сейчас он находится в коме. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». «При расследовании у ребенка были выявлены следы старых побоев, то есть его систематически избивали, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (»Истязание")", — отметили в управлении. Санкции этих статей предполагают лишение свободы на срок 12 лет до семи лет соответственно.

По информации Следственного управления, опекуном ребенка с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее детей трех, шести и 13 лет. Оперативники осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, допрашивают членов семьи, их родственников и знакомых. Из администрации Вологды будет изъята вся необходимая документация по процедуре передачи мальчика в приемную семью. Следователи намерены установить конкретных должностных лиц городского управления социальной защиты, которые не контролировали условия проживания ребенка, а также проверить качество оказанной ребенку медицинской помощи.