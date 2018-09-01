В Вологде проверят органы опеки после инцидента с избиением ребенка в приемной семье

МОСКВА, 1 сентября. / ТАСС /. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников инициировал внеплановую проверку органа опеки и попечительства администрации Вологды после инцидента с истязаниями шестилетнего мальчика в приемной семье, в результате чего ребенок впал в кому. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора специалисты департамента социальной защиты населения области в кратчайшие сроки осуществят проверку деятельности подразделения по опеке и попечительству администрации города Вологды. Предстоит выяснить полноту и качество исполнения полномочий в сфере опеки и попечительства, по результатам будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения", — цитирует пресс-служба начальника департамента соцзащиты населения региона Ларису Каманину.

Также в муниципалитеты будут направлены рекомендации по эффективному проведению проверок условий содержания и проживания детей в семьях опекунов, в том числе во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, посещаемыми детьми.

Ранее ушел в отставку начальник управления соцзащиты администрации Вологды в связи избиением шестилетнего мальчика в приемной семье, а также убийством 1,5-месячной девочки из другой семьи, которая скончалась от побоев 24-летнего сожителя ее матери, ранее неоднократно судимого. По факту происшествий возбуждены уголовные дела.