В Вологде проверят органы опеки после инцидента с избиением ребенка в приемной семье 

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников инициировал внеплановую проверку органа опеки и попечительства администрации Вологды после инцидента с истязаниями шестилетнего мальчика в приемной семье, в результате чего ребенок впал в кому. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора специалисты департамента социальной защиты населения области в кратчайшие сроки осуществят проверку деятельности подразделения по опеке и попечительству администрации города Вологды. Предстоит выяснить полноту и качество исполнения полномочий в сфере опеки и попечительства, по результатам будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения", — цитирует пресс-служба начальника департамента соцзащиты населения региона Ларису Каманину.
Также в муниципалитеты будут направлены рекомендации по эффективному проведению проверок условий содержания и проживания детей в семьях опекунов, в том числе во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, посещаемыми детьми.
Ранее ушел в отставку начальник управления соцзащиты администрации Вологды в связи избиением шестилетнего мальчика в приемной семье, а также убийством 1,5-месячной девочки из другой семьи, которая скончалась от побоев 24-летнего сожителя ее матери, ранее неоднократно судимого. По факту происшествий возбуждены уголовные дела.
По данным СУ СК РФ по региону, по делу об избиении мальчика назначены судебные экспертизы, допрошено более 40 человек — члены семьи, их родственники и знакомые, а также сотрудники управления социальной защиты населения, опеки и попечительства. Из администрации Вологды изъята документация относительно процедуры передачи мальчика в семью. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовные дела переданы в центральный аппарат ведомства.