Ещё
В Вологде проверят органы опеки после инцидента с избиением ребенка в приемной семье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

В Вологде проверят органы опеки после инцидента с избиением ребенка в приемной семье 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников инициировал внеплановую проверку органа опеки и попечительства администрации Вологды после инцидента с истязаниями шестилетнего мальчика в приемной семье, в результате чего ребенок впал в кому. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора специалисты департамента социальной защиты населения области в кратчайшие сроки осуществят проверку деятельности подразделения по опеке и попечительству администрации города Вологды. Предстоит выяснить полноту и качество исполнения полномочий в сфере опеки и попечительства, по результатам будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения", — цитирует пресс-служба начальника департамента соцзащиты населения региона Ларису Каманину.
Также в муниципалитеты будут направлены рекомендации по эффективному проведению проверок условий содержания и проживания детей в семьях опекунов, в том числе во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, посещаемыми детьми.
Ранее ушел в отставку начальник управления соцзащиты администрации Вологды в связи избиением шестилетнего мальчика в приемной семье, а также убийством 1,5-месячной девочки из другой семьи, которая скончалась от побоев 24-летнего сожителя ее матери, ранее неоднократно судимого. По факту происшествий возбуждены уголовные дела.
По данным СУ СК РФ по региону, по делу об избиении мальчика назначены судебные экспертизы, допрошено более 40 человек — члены семьи, их родственники и знакомые, а также сотрудники управления социальной защиты населения, опеки и попечительства. Из администрации Вологды изъята документация относительно процедуры передачи мальчика в семью. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовные дела переданы в центральный аппарат ведомства.
ТАСС: последние новости
Центр творчества детей и юношества до конца 2019 года появится в Карабулаке В Адыгее построят пять детсадов на 1,2 тыс. мест Купание в море на всех пляжах Анапы запретили из-за ухудшения погоды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино17
Отвратительные принцы из мультиков1
А вы видите животных на фотографиях?45
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение