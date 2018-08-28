Партпроект «Единой России» запустил акцию по выявлению опасных для детей участков дорог по пути в школу

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» запускает в регионах страны акцию «Дорога к школе», цель которой — выявить опасные для детей участки дорог по направлению к учебным заведениям, наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Активисты проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже стала ежегодной», — сообщил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько , который цитируется в сообщении.

Он добавил, что по итогам акции будут подготовлены предложения органам власти по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках дорог. В ходе акции будет проводиться анкетирование родителей школьников для выяснения их мнения о том, как можно повысить безопасность передвижения ребенка от дома до школы и обратно.

«Детский дорожно-транспортный травматизм давно является огромной проблемой для нашего общества. Главной причиной почти всех несчастных случаев с детьми на дорогах является несоблюдение правил дорожного движения, а также отсутствие культуры поведения на дорогах. Это касается не только водителей, но и самих детей, которые не умеют вести себя на проезжей части и не могут ориентироваться в сложной обстановке. Важно начинать прививать эти знания с самого раннего детства, формировать дисциплинированность, а также проводить профилактическую разъяснительную работу среди водителей», — уточнил С. Бидонько.