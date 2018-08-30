Почти 45 тыс. комплектов для нуждающихся школьников собрано в рамках акции «Единой России»

В рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу», которую проводит партия «Единая Россия» , собрано почти 45 тыс. комплектов для нуждающихся школьников. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Галина Карелова. «По предварительным данным, в ходе акции собраны школьные наборы почти для 45 тыс. детей. Благодаря тому, что приемные тесно взаимодействуют с родительским сообществом и больше внимания уделяют готовности школ к новому году, удается охватить более широкий круг вопросов и решать их комплексно», — заявила председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации

В пресс-службе отметили, что первые подарки уже поступают адресатам. «Дети получают все необходимое для начала учебы — канцелярские принадлежности, дневники, тетради, товары для творчества, сертификаты на приобретение школьной или спортивной формы, обуви», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что также в общественных приемных открыты «горячие линии» по вопросам образования.

По словам Г. Кареловой, на сегодняшний день родителей особенно волнуют такие вопросы, как организация питания детей, медицинское обслуживание и транспортное сообщение в сельских районах. «Окончательные итоги подведем к 1 сентября, но уверена, что в этом году уровень подготовки школ к новому учебном году будет достаточно высоким», — сообщила она.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит ежегодно. Цель акции — помочь малообеспеченным и многодетным семьям обеспечить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодится детям в школе и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.