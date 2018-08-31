В России побит десятилетний рекорд по числу школьников

В российские школы в текущем году пойдут 15,6 миллиона учеников, что станет рекордным показателем за последние 10 лет. Согласно данным Росстата, 10 лет назад на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях числилось 13,8 миллиона учеников, сообщает газета «Известия»

Ежегодное увеличение числа учащихся общеобразовательных учреждений связано с демографическим ростом.

Роспотребнадзор ранее проверил готовность столичных школ к новому учебному году. По результатам проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства выписано штрафов на сумму более 195 миллионов рублей, вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, более 3 тысяч дел направлено в суды.

В 2018 году дети пойдут в школы 3 сентября, поскольку первое число месяца выпало на субботу.

В выходные в столичных парках организуют программу для всех, кому предстоит начать новый учебный год. Там состоятся мастер-классы, викторины и концерты военных оркестров фестиваля «Спасская башня».