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В России побит десятилетний рекорд по числу школьников
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В России побит десятилетний рекорд по числу школьников 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
В российские школы в текущем году пойдут 15,6 миллиона учеников, что станет рекордным показателем за последние 10 лет. Согласно данным Росстата, 10 лет назад на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях числилось 13,8 миллиона учеников, сообщает газета «Известия».
Ежегодное увеличение числа учащихся общеобразовательных учреждений связано с демографическим ростом.
Роспотребнадзор ранее проверил готовность столичных школ к новому учебному году. По результатам проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства выписано штрафов на сумму более 195 миллионов рублей, вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, более 3 тысяч дел направлено в суды.
В 2018 году дети пойдут в школы 3 сентября, поскольку первое число месяца выпало на субботу.
В выходные в столичных парках организуют программу для всех, кому предстоит начать новый учебный год. Там состоятся мастер-классы, викторины и концерты военных оркестров фестиваля «Спасская башня».
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