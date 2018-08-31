В России зафиксировано рекордное количество школьников за последние 10 лет

В стране отмечена тенденция демографического роста.

Минпросвещения зафиксировало рекордное количество школьников. В этом году за парты сядут 15,6 млн учеников. Из них — 1,8 млн первоклассников. За последние 10 лет это самый высокий показатель. Так, в 2008 году 1 сентября в школу пошли 13,8 млн детей. Увеличение количества школьников связано с тенденцией демографического роста, — сообщили в ведомстве «Известиям».

В связи с увеличением количества школьников планируется построить новые школы. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в сентябре появятся 67 новых учебных заведений. А до 2019 года откроется еще 119 школ, что позволит добавить для учеников 110 тысяч дополнительных мест.

В майском указе Владимир Путин поручил правительству к 2024 году вывести Россию в 10-ку ведущих стран мира по качеству образования.

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