Флешбэк: детский фестиваль «Аниматика» в «Артеке» 

Фестиваль «Аниматика» завершился. В числе его почетных гостей были директор Киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, ведущий режиссер студии «Петербург» и проекта «Смешарики» Денис Чернов, профессор ВГИК, режиссер-мультипликатор, лауреат государственной премии Российской Федерации в области культуры, премии НИКА Татьяна Ильина. По итогам конкурса приз за «лучший мультфильм» получила команда лагеря «Янтарный», а абсолютным чемпионом «Аниматики» и состоявшейся в рамках мероприятия «медиа-битвы» стала команда «Хрустального». Те, кто побывал на фестивале, уже ждут новой встречи с шедеврами мультипликации и ее талантливыми авторами через год. Ваш ребенок любит рисовать и готов часами смотреть любимые мультфильмы? Вот как минимум пять причин, по которым фестиваль может стать и для него важным событием. 1 Побывать в «Артеке» Местом проведения фестиваля «Аниматика» уже традиционно становится «Артек». Когда-то, еще во времена СССР, — всесоюзная детская здравница, теперь — международный детский лагерь, знаменитый на весь мир. Море, солнце и мультфильмы — идеальные каникулы. 2 Подружиться на «Аниматике» с детьми из разных стран В этом году в фестивале приняли участие 3,5 тысячи детей из 35 стран. Ребенок, оказавшись в многоязычной, мультикультурной среде, легче освоит иностранные языки, станет открытым миру, и обязательно приобретет новых друзей-единомышленников. Ведь всех гостей праздника объединяет любовь к мультфильмам. 3 Увидеть лучшие образчики жанра Все самые значимые анимационные премьеры — от короткометражных до «полного метра» — попадают в программу фестиваля. Развить насмотренность и хороший вкус к качественной мультипликации — важный этап творческого роста для юных аниматоров и тех, кто только мечтает ими стать. 4 Узнать, что делать мультики — это серьезная работа На «Аниматике» гости и участники не только смотрят мультфильмы, но и обсуждают их с теми, кто их создает. Встречи с режиссерами, аниматорами, продюсерами и кинокритиками, также как и обсуждения просмотренных анимационных фильмов, 5 Конкурировать с лучшими Уроки анимации на фестивале — это увлекательная игра. Девять команд, каждая из которых представляла на конкурсе один из лагерей «Артека», под руководством профессиональных аниматоров создает свой собственный мультипликационный фильм. Причем освоить можно различные техники, включая такие сложные и редкие, как акварели по стеклу и силуэтная анимация.
Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»