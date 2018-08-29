Юристы назвали число женщин, подвергающих семейному насилию в РФ

По ее мнению, изменить ситуацию можно принятием законопроекта о профилактике бытового насилия и созданием системы убежищ, где жертвы смогут укрыться от семейных тиранов.

По данным Поповой, 40% тяжких насильственных преступлений происходят внутри семьи. Чаще всего в МВД обращаются женщины. Но страдают и пенсионеры, которых с падением доходов начинают избивать ближайшие родственники, и дети.

Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы, руководитель отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Анна Портнова сообщила, что главной проблемой является тот факт, что привыкший к насилию в семье ребенок вырастет, и будет действовать также. Если это девочка, она выйдет замуж за склонного к насилию и жестокости человека.