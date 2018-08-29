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Юристы назвали число женщин, подвергающих семейному насилию в РФ
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Юристы назвали число женщин, подвергающих семейному насилию в РФ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Правозащитник и юрист, специализирующаяся на защите жертв домашнего насилия, Алена Попова сообщила газете «Известия», что, по данным Росстата, ежегодно семейно-бытовому насилию подвергаются 16 миллионов женщин.
По ее мнению, изменить ситуацию можно принятием законопроекта о профилактике бытового насилия и созданием системы убежищ, где жертвы смогут укрыться от семейных тиранов.
По данным Поповой, 40% тяжких насильственных преступлений происходят внутри семьи. Чаще всего в МВД обращаются женщины. Но страдают и пенсионеры, которых с падением доходов начинают избивать ближайшие родственники, и дети.
Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы, руководитель отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Анна Портнова сообщила, что главной проблемой является тот факт, что привыкший к насилию в семье ребенок вырастет, и будет действовать также. Если это девочка, она выйдет замуж за склонного к насилию и жестокости человека.
«По официальной статистике Следственного комитета РФ, за 2015 год раскрыто 484 убийства детей, 1645 изнасилований и более 5,3 тысяч насильственных действий сексуального характера. Всего за год от насильственных преступлений пострадало почти 12 тысяч детей. Самое дикое то, что из них 1,9 тысяч стали жертвами членов собственных семей», — сообщила изданию Алена Попова.
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