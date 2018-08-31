В детской больнице Барнаула установили спортивную площадку за 1 млн рублей

Спортивно-игровая площадка для детей появилась на территории детской клинической больницы в Барнауле.

Как рассказал АиФ-Алтай главврач больницы, заслуженный врач РФ Владимир Токарев , детскую спортивно-игровую площадку назвали «Радуга», она состоит из трех разноцветных зон — желтая, красная и зеленая. Предназначен игровой комплекс как для маленьких пациентов, так и для подростков. Для малышей здесь построили горку, песочницу, качели. Для взрослых детей установили кольцо для игры в волейбол, спортивные конструкции, среди которых есть велосипеды. Кроме того, на территории появились малых архитектурные формы — фигурки колобка, медведя.

«В нашей больнице наблюдаются пациенты с 0 до 18 лет. И данная площадка поможет им не только проводить время весело, но и с пользой для здоровья. Ведь это игры на свежем воздухе», — рассказал главврач.

Идея создания детской зоны принадлежит руководству больницы, спонсорскую помощь оказал местный предприниматель. Стоимость площадки составляет около 1 млн рублей.