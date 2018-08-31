Ещё
В детской больнице Барнаула установили спортивную площадку за 1 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В детской больнице Барнаула установили спортивную площадку за 1 млн рублей 

АиФ — Алтай + ещё 4 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Спортивно-игровая площадка для детей появилась на территории детской клинической больницы в Барнауле.
Как рассказал АиФ-Алтай главврач больницы, заслуженный врач РФ Владимир Токарев, детскую спортивно-игровую площадку назвали «Радуга», она состоит из трех разноцветных зон — желтая, красная и зеленая. Предназначен игровой комплекс как для маленьких пациентов, так и для подростков. Для малышей здесь построили горку, песочницу, качели. Для взрослых детей установили кольцо для игры в волейбол, спортивные конструкции, среди которых есть велосипеды. Кроме того, на территории появились малых архитектурные формы — фигурки колобка, медведя.
«В нашей больнице наблюдаются пациенты с 0 до 18 лет. И данная площадка поможет им не только проводить время весело, но и с пользой для здоровья. Ведь это игры на свежем воздухе», — рассказал главврач.
Идея создания детской зоны принадлежит руководству больницы, спонсорскую помощь оказал местный предприниматель. Стоимость площадки составляет около 1 млн рублей.
АиФ — Алтай: последние новости
Власти рассказали, как пройдет голосование за детские сады в Барнауле Рубцовск сэкономит 18 млн рублей на реконструкции драматического театра Театр мимики и жеста выступит в Барнауле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А вы видите животных на фотографиях?40
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
У Еременко и Бондарчук не получался интим5
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение