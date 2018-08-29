В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа

В Красноярском крае стартовала прививочная компания против гриппа. Первая партия вакцины уже поступила в регион.

«Прививки против гриппа в рамах национального календаря проводятся в медицинских организациях по месту жительства. За счет личных средств граждан вакцинация проводится в медицинских организациях края и в негосударственных медицинских центрах», — отметили в Роспотребнадзоре края.

Обязательной вакцинации подлежат дети с шести лет, школьники, студенты, беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы.

Кстати, в прошлом году выездные бригады медиков работали в крупных торговых комплексах города, где прививали всех желающих.