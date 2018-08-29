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На что необходимо обратить внимание родителям, чтобы сохранить здоровье первоклашки
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На что необходимо обратить внимание родителям, чтобы сохранить здоровье первоклашки 

Волга Ньюс 48 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Для того чтобы адаптация ребенка к школе прошла как можно быстрее, родителям важно знать об особенностях его здоровья. Полагаться на собственные наблюдения здесь не приходится, поэтому перед поступлением в первый класс ребенок проходит общепрофилактический осмотр нескольких специалистов узкого профиля. «Кроме этого, проводится определенный перечень исследований, — поясняет главный внештатный педиатр Самары Светлана Пыркова. — Предусмотрен осмотр психолога и психиатра, которые дают свою оценку готовности ребенка к школе. На основе всех этих данных врач-педиатр дает заключение не только о состоянии здоровья, но и физическом развитии ребенка».
Если родители видят какие-то отклонения в состоянии здоровья малыша, они могут обратить на них внимание врачей, и тогда на основании заключения врачебной комиссии ребенок может пойти в школу с 8 лет. Впрочем, даже если ребенок здоров, существенное изменение нагрузки может оказать влияние на его зрительную и опорно-двигательную системы. «Если есть наследственность или факторы риска, то зрительная и мышечная нагрузка в течение первых двух лет учебы может спровоцировать возникновение хронической патологии», — поясняет Светлана Пыркова.
Для того, чтобы предотвратить сколиоз и близорукость, а именно эти два заболевания являются одними из самых распространенных у школьников, необходимо проводить гимнастику для глаз, которая снимает мышечное зрительное напряжение, и не пренебрегать общей физической активностью не менее трех раз в неделю. «Педагоги осведомлены об этом, и упражнениям для глаз уделяют внимание в начальной школе, также не стоит избегать уроков физкультуры», — говорит педиатр.
Еще одна проблема, с которой могут столкнуться первоклассники, — это увеличение количества респираторных инфекций. Чаще всего такая проблема может возникнуть у детей, которые не посещали детский сад. «Резко меняется окружение, и здесь необходимы закаливающие процедуры, проветривания, двигательная активность хотя бы три раза в неделю, — советует Светлана Пыркова. — Настоятельно рекомендую не отказываться от вакцинопрофилактики от гриппа. Она проводится в первые месяцы после поступления в школу. Это снижает частоту респираторных инфекций в детском возрасте в два-три раза».
Также по желанию родителей в поликлинике школьникам можно сделать прививку от менингококковой инфекции. Пока она не включена в национальный календарь прививок и проводится на платной основе. Однако данная процедура очень эффективна и позволяет выработать иммунитет к серьезному заболеванию на срок от пяти лет до всей жизни человека.
Ну, и конечно, особое внимание в начале учебного года необходимо уделить профилактике травматизма. И этот совет касается не только первоклассников. Необходимо напомнить детям правила взаимодействия в больших коллективах и особое внимание уделить поведению на дорогах.
Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Самары:
— Если родители отказывались от прививок, то дети при поступлении в школу окажутся под угрозой из-за резкого расширения количества контактов. Такие ребята находятся в группе риска по частоте и тяжести заболеваний. Вакцинопрофилактика от гриппа снижает частоту респираторных инфекций в детском возрасте в два-три раза.
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