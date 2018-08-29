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В Ростовской области при раскопках нашли ведьму и детский некрополь
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В Ростовской области при раскопках нашли ведьму и детский некрополь 

Деловое сообщество 3 часа назад
При раскопках специалисты обнаружили детский некрополь, возраст которого шесть тысяч лет. Для сравнения, Египетские пирамиды появились около пяти тысяч лет назад.
Вместе с детьми похоронен один взрослый. Одном кургане находится около десяти могил. Как утверждает археолог Юрий Гугуев, это достаточно редкий случай, который может говорить о высокой детской смертности в бронзовом веке, либо об особенном отношение к смерти ребенка в то время.
Также археологи нашли еще одно уникальное захоронение. Женщина, которая была погребена без вещей и в странной позе. Юрий Гугуев утверждает, что так хоронили людей, которых не хотели видеть заново возрожденными. Женщина была ущемлена в правах. Возможно, ее считали ведьмой.
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