Международный кампусный футбольный летний лагерь «Пояса и пути» для детей и подростков-2018 открылся во Внутренней Монголии

Пекин, 29 августа / Синьхуа / — Международный кампусный футбольный летний лагерь «Пояса и пути» для детей и подростков-2018 открылся вечером в понедельник в городе Маньчжоули /Маньчжурия/ автономного района Внутренняя Монголия.

В данном мероприятии принимают участие 24 делегации из Китая, России и Монголии в составе около 500 кампусных футболистов. На церемонии открытия лагеря китайские и российские дети выступили с танцами.

В рамках летнего лагеря состоялся товарищеский матч кампусного футбола между учениками-футболистами из России, Монголии и Китая.

Летний лагерь имеет актуальное значение для повышения футбольной техники детей наших стран, отметил представитель летнего лагеря с российской стороны.

"Надеемся, что ученики-футболисты Китая смогут поехать в Россию в рамках обменов для совместного повышения футбольного уровня", — сказал представитель туристической отрасли России.

Нынешний футбольный летний лагерь, организованный руководящей группой по делам кампусного футбола автономного района, будет работать до 31 августа. -0-