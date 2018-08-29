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Международный кампусный футбольный летний лагерь «Пояса и пути» для детей и подростков-2018 открылся во Внутренней Монголии
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Международный кампусный футбольный летний лагерь «Пояса и пути» для детей и подростков-2018 открылся во Внутренней Монголии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 29 августа /Синьхуа/ — Международный кампусный футбольный летний лагерь «Пояса и пути» для детей и подростков-2018 открылся вечером в понедельник в городе Маньчжоули /Маньчжурия/ автономного района Внутренняя Монголия.
В данном мероприятии принимают участие 24 делегации из Китая, России и Монголии в составе около 500 кампусных футболистов. На церемонии открытия лагеря китайские и российские дети выступили с танцами.
В рамках летнего лагеря состоялся товарищеский матч кампусного футбола между учениками-футболистами из России, Монголии и Китая.
Летний лагерь имеет актуальное значение для повышения футбольной техники детей наших стран, отметил представитель летнего лагеря с российской стороны.
"Надеемся, что ученики-футболисты Китая смогут поехать в Россию в рамках обменов для совместного повышения футбольного уровня", — сказал представитель туристической отрасли России.
Нынешний футбольный летний лагерь, организованный руководящей группой по делам кампусного футбола автономного района, будет работать до 31 августа. -0-
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