Четыре года условно назначили зауральцу за издевательства над ребёнком

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован В Мишкинском районе суд признали отца несовершеннолетнего ребёнка виновным в жестоком обращении с ребёнком. С января 2017 года до августа он «не создавал условия для его нормального физического и психического развития, систематически причинял побои», поясняют в областной прокуратуре . За истязание и невыполнение обязанностей по воспитанию мужчину приговорили к 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.