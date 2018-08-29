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Четыре года условно назначили зауральцу за издевательства над ребёнком
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Четыре года условно назначили зауральцу за издевательства над ребёнком 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован
В Мишкинском районе суд признали отца несовершеннолетнего ребёнка виновным в жестоком обращении с ребёнком. С января 2017 года до августа он «не создавал условия для его нормального физического и психического развития, систематически причинял побои», поясняют в областной прокуратуре. За истязание и невыполнение обязанностей по воспитанию мужчину приговорили к 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
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