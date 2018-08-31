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Дети сбежали из сада через дыру в заборе и нашлись в другом конце Магадана
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Дети сбежали из сада через дыру в заборе и нашлись в другом конце Магадана 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Из детского сада в Магадане сбежали два мальчика. Их нашли спустя три часа в другом конце города, сообщили в пресс-службе СК по Магаданской области.
По данным следователей, во время прогулки с воспитателем дети вышли за территорию дошкольного учреждения через имевшийся в заборе проем и отправили гулять по городу. Спустя более трех часов их нашли волонтеры в другом конце Магадана. Мальчиков передали родителям.
«Для установления наличия вреда здоровью малолетних, в ходе проверки будут назначены и проведены судебные медицинские экспертизы, проведены опросы родителей, волонтеров. Кроме того, следствие намерено тщательно установить все обстоятельства данного происшествия, определить степень ответственности не только воспитателя, но руководителя детского сада», — говорится в сообщении СК.
В начале января текущего года в белорусском Светлогорске трое мальчиков трех и четырех лет самостоятельно покинули детский сад и отправились кататься на поезде. Отсутствие малышей в детском саду вечером 3 января заметили пришедшие за ними родители. Уже через 40 минут милиционеры нашли их в пригородном поезде.
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